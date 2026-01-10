I carabinieri di Siniscola ieri hanno effettuato un ampio servizio di controllo a Budoni, Torpè e Dorgali, con l’obiettivo di prevenire la guida in stato d’ebbrezza e i reati contro la persona, soprattutto nei principali luoghi di aggregazione e nelle zone turistiche serali.

Durante l’attività, i militari hanno ritirato diverse patenti e denunciato in stato di libertà sei persone.

Cinque maggiorenni sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti; uno di loro, oltre alla guida in stato d’ebbrezza, circolava con un veicolo privo di revisione obbligatoria.

Un altro automobilista è stato sanzionato per aver guidato con un tasso alcolemico lievemente superiore al consentito.

I controlli hanno portato anche alla denuncia di un uomo per porto ingiustificato di una mazza in ferro in luogo pubblico.

Lo stesso individuo è stato segnalato al Prefetto per detenzione di droga, in quanto trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.

Infine, nell’ambito dei controlli sugli stranieri presenti sul territorio, un uomo è stato multato per non aver comunicato all’Autorità di pubblica sicurezza la presenza di un cittadino senegalese regolare nel suo immobile.

