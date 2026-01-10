L'area industriale di Tossilo bloccata da un ennesimo black out. Un grave disservizio, legato alla fornitura di energia elettrica, che sta costando il blocco delle produzioni in varie e importanti aziende insediate. L'ennesimo guasto si è verificato nella serata di giovedì e si sarebbe risolto soltanto stamattina.

Per le aziende è una situazione che si protrae da tempo, in particolare nei periodi di maltempo ma anche durante il periodo estivo, causando il blocco delle produzioni e il danneggiamento irreversibile di alcuni macchinari e componenti elettroniche delle macchina utilizzate dalle diverse aziende per l’esercizio della loro attività di impresa.

Ci sarebbe una situazione compromessa nelle cabine di alimentazione, una delle quali sembrerebbe inagibile anche per gli stessi lavoratori Enel. Tutte le imprese chiedono un intervento in emergenza risolutivo.

Protestano, con un documento, Alessandro Porcu, Consigliere Provinciale e Vicesindaco di Borore: «La situazione non è più sostenibile. Non è accettabile operare in un contesto dove le cabine e le linee di distribuzione dell’energia elettrica. Chiedo all'Enel un intervento di manutenzione straordinaria che risolva definitivamente i problemi segnalati. Intendo inoltre interessare del problema la Prefetta di Nuoro».

Il commissario liquidatore del consorzio, Mario Zacchino aggiunge: «I disservizi elettrici non possono più essere considerati episodici: stanno causando gravi danni e costi alle imprese, con ricadute sul lavoro e sulla competitività del territorio. È necessario un intervento urgente e risolutivo, con un piano tecnico e tempi certi».

Pierpaolo Milia, presidente di Confindustria: «La situazione è paradossale e piuttosto che migliorare peggiora col passare del tempo. Siamo oramai stanchi di sollecitare Enel alla risoluzione dei problemi, quando invece la centralità della zona industriale di Tossilo dovrebbe attirare tantissime nuove attività. Non abbiamo neanche la regolarità nel funzionamento dei nostri impianti a causa dei continui blackout facciamo prima a andare tutti a Cagliari o a Olbia. blackout che hanno creato un danno materiale relativo alla sostituzione di macchinari».

