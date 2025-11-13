Ancora un pedone travolto a Nuoro: è successo in via Trieste. Ferita una giovane investita mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza dell’incrocio tra piazza Italia, viale Europa e via Dante.

Secondo le prime informazioni, la ragazza stava attraversando quando una Ford, che stava svoltando, l’ha urtata facendola cadere a terra. L’impatto, avvenuto a bassa velocità, le ha fatto perdere l’equilibrio, senza però provocare conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenute le volanti della Questura, la Polizia locale e un’ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla donna trasportandola al pronto soccorso per un trauma ad una gamba.

Gli agenti sono intervenuti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

