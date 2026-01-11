Tutto a chilometro zero. "Campagna amica", proposta dal Coldiretti, avviata due anni fa, si sta rivelando importante per la comunità e importante anche per il territorio. Proprio per questo il Comune ha rinnovato, anche per quest'anno, la concessione del padiglione Tamuli, nelle ex caserme Mura, a favore della Coldiretti di Nuoro e Ogliastra. Una iniziativa importante, che ha raggiunto il gradimento dell'intera comunità,, non solo come mercato di vendita dei prodotti degli imprenditori agricoli coinvolti, ma soprattutto come un momento di promozione del territorio, un punto di riferimento non solo per l’acquisto di prodotti a chilometri zero, ma un momento di intrattenimento, di socialità e di convivialità. Il mercato agroalimentare da due anni è aperto tutti i mercoledì, dalle 8 fino alle 13, con degustazioni gratuite con assaggi dei prodotti delle aziende presenti, collaborazione con il Centro Servizi Culturali Macomer e la realizzazione dei laboratori “Al centro del gusto" e il coinvolgimento dell'Unitre Macomer e delle scuole cittadine, che hanno proposto diverse iniziative, accolte con favore dalla gente. Anche per quest'anno sono state programmate altre numerose attività, dove vengono coinvolte le associazioni culturali e del commercio, quali Macomente e il Centro Commerciale Naturale. Attività che avranno inizio alla fine di questo mese.

