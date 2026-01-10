E' un’istituzione nel mondo culturale del territorio. Ha compiuto oggi 100 anni Filomena Scarpa, originaria di Bolotana, lauretasi nel 1951 in lettere classiche a Roma , con la specializzazione presa a Ginevra.

Per anni è stata insegnate e preside di generazioni di ragazzi di Macomer e dell'intero territorio ed esponente culturale della cittadina.

Vedova di Cesare Rossi e madre di due figli, uno funzionario dell'Ue a Bruxelles e l'altro stimato avvocato a Cagliari, Filomena Scarpa è una donna stimata da tutti a Macomer e conosciuta nel suo paese di origine, Bolotana.

Stamattina ha ricevuto la visita del sindaco di Macomer, Riccardo Uda, di Bolotasono stati assegnati copia della "Veneretta di Macomer", simbolo della cittadina capoluogo del Marghine, e un attestato di benemerenza dal sindaco di Bolotana.

L’anziana ha ricevuto la visita di tante persone della cultura, parenti e amici. Una donna che conserva intatta la sua cultura e il suo modo di parlare, soprattutto in sardo.

