È stato denunciato e ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Francesco di Nuoro il 22 enne tunisino che ieri mattina, in via Brigata Sassari, ha aggredito una donna 47enne che si trovava all'interno della sua auto.

L'uomo, scalzo e in evidente stato di confusione, si è avvicinato all'auto e ha cercato di costringere la vittima a uscire con la forza. La donna, terrorizzata da quello che le stava accadendo, è riuscita fortunatamente a mantenere il sangue freddo e in qualche modo a difendersi e opporre resistenza, evitando il peggio. Ma l'aggressore ha improvvisamente aperto la portiera dell’auto e ha colpito la 47 enne con pugni in faccia, tentando di trascinarla fuori dal veicolo afferrandola per un braccio. La vittima, ancora con la cintura di sicurezza allacciata, ha cercato di respingerlo. Una volta riuscita a liberarsi dalla cintura e a scendere dall’auto, l’uomo le ha sferrato un altro pugno sulla spalla.

Due passanti, sono intervenuti per aiutarla. Poco dopo è arrivata la figlia della vittima, che ha provato a scattare una foto all’aggressore, ma questo è riuscito a darsi alla fuga nonostante il tentativo della ragazza di inseguirlo. Fortunatamente, poco dopo una volante della Polizia è riuscita a fermarlo.

La donna, trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso, è stata visitata e dimessa in serata senza gravi conseguenze. Gli agenti della polizia sono poi riusciti a rintracciare l'aggressore grazie all'intervento delle volanti. Dopo averlo fermato, l’aggressore è stato denunciato a piede libero. Successivamente, a causa del suo stato psicofisico, è stato accompagnato presso l'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e ricoverato nel reparto psichiatrico per essere monitorato e curato. Un episodio che ha creato preoccupazione in una città come Nuoro non abituata a questo tipo di aggressioni.

