L’obiettivo è soprattutto la socializzazione, quindi permettere a tutti, gli anziani in particolare, di trascorrere le domeniche di luglio e agosto al fresco della località turistica di San Leonardo di Siete Fuentes.

Il primo viaggio è stato fatto ieri, con la partecipazione di tante persone. E' quindi ripartito il trasporto gratuito per la località turistica, garantito dall'amministrazione comunale, nelle domeniche pomeriggio di luglio e agosto e nella giornata di Ferragosto. Il servizio viene garantito da una ditta di trasporto.

Il pullman parte da Macomer tutte le domeniche e il giorno di ferragosto, alle 15 dal rione di Santa Maria, vicino alla chiesetta, proseguirà per piazza Caduti sul Lavoro, piazza Sant'Antonio e nel rione di Bonu Trau, vicino alla caserma Bechi Luserna. Il ritorno a Macomer è fissato attorno alla 20.30. Un servizio dedicato particolarmente agli anziani, che non saranno lasciati soli durate i mesi estivi.

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