Si rafforza il fronte dei sindaci a sostegno del Trenino Verde.

Dopo una serie di confronti tra il sindaco di Mandas Umberto Oppus e i primi cittadini di Tortolì Marcello Ladu, Sorgono Francesco Zedde, Seui Fabio Moi, Laconi Salvatore Argiolas, presidente anche della Comunità Montana, insieme ad altri amministratori del territorio, è ora in programma un’iniziativa condivisa per rilanciare e valorizzare la storica infrastruttura ferroviaria turistica.

«L’obiettivo - spiega Oppus - è evitare che il Trenino Verde, considerato una risorsa strategica per lo sviluppo turistico ed economico delle aree interne della Sardegna, venga progressivamente ridimensionato».

Il primo appuntamento è fissato per il 15 luglio, quando si terrà un’assemblea dedicata al futuro della linea. Successivamente è previsto un confronto con le istituzioni regionali a Cagliari per portare all’attenzione della politica le richieste dei territori e individuare soluzioni concrete per garantire il rilancio del servizio.

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