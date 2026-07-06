Un 21enne di Siniscola è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato trovato in possesso di circa 200 grammi di marijuana, diverse dosi di hashish già confezionate e materiale per il confezionamento della droga.

L’operazione è stata condotta nel fine settimana dagli agenti del Commissariato di Siniscola, impegnati in una serie di controlli antidroga sul territorio con il supporto dell’Unità cinofila della Questura di Oristano. Al termine della perquisizione, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Nel corso della stessa attività sono stati controllati anche altri due giovani. Un altro 21enne è stato denunciato dopo essere stato trovato con circa 40 grammi di marijuana. Durante il controllo gli agenti hanno inoltre rinvenuto, all’interno dell’auto che stava guidando, una mazza da baseball detenuta senza una valida giustificazione.

Nei guai anche un 22enne di origine pakistana, trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish e di una dose di marijuana per uso personale. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura. L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio predisposti dalla Polizia di Stato nel territorio di Siniscola.

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