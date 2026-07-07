Da anni il Rotary Club è uno dei sodalizi più importanti, che opera particolarmente nel sociale, con progetti significativi per la comunità, senza trascurare il campo culturale. Tante le opere, quelle a favore dei disabili, legate all'inclusione anche lavorativa di questi, ma soprattutto rivolti al mondo giovanile. Il Rotary, si rinnova e dopo due anni alla guida del club di Gaspare Deiana, che lascia il posto a Francesco Sussarellu, noto commercialista. La cerimonia di avvicendamento ha visto la partecipazione dei numerosi soci, del sindaco, Riccardo Uda e di numerosi presidenti di altri club, con i quali sono stati realizzati diversi progetti, a significare il rapporto di coesione che unisce tutti i club del Distretto 2080, che comprende Roma, l'intero Lazio e la Sardegna. Nel suo intervento di commiato, Gaspare Deiana ha ricordato tutti i progetti realizzati, gran parte rivolti ai giovani, i quali sono stati seguiti sempre con attenzione ed interesse. Francesco Sussarellu, ha invece ricordato la missione del Rotary, in questa fase storica, col mondo caratterizzato da conflitti mondiali. "E' importante- ha sottolineato il nuovo presidente- operare con determinazione e dove tutti i rotariani devono sentirsi coinvolti"

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