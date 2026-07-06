L’incontro tra le armonie della coralità e l’energia della musica dal vivo darà vita a uno spettacolo originale, pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo e superare i confini del tradizionale concerto corale.

È questa la formula di Choral Pop, l’evento che giovedì, a partire dalle 19, trasformerà il Corso Garibaldi di Nuoro in un grande palcoscenico a cielo aperto. Promossa dal Centro Commerciale Naturale Corso Garibaldi e Dintorni, l’iniziativa propone un nuovo modo di vivere la musica corale, coniugando tradizione e contemporaneità in un contesto urbano pensato per favorire l’incontro, la partecipazione e la valorizzazione del centro storico.

Protagoniste della serata saranno la Corale Femminile Priamo Gallisay di Nuoro, il Coro InCantos di Galtellì-Irgoli e la Freedom Band di Nuoro, un progetto artistico che unisce qualità interpretativa, rigore musicale e linguaggi contemporanei, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e accessibile.

L’obiettivo è consolidare il ruolo del cuore della città non solo come luogo dedicato allo shopping, ma anche come spazio di cultura, socialità e identità, dove iniziative artistiche e valorizzazione economica procedono insieme.

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