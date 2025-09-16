Scatta l’emergenza sicurezza attorno allo Stadio Frogheri: da oggi, chiusi sia il circolo tennis di Nuoro che lo stadio comunale, a causa di una torre-faro pericolante individuata all’interno dell’impianto sportivo. La criticità è stata segnalata nei giorni scorsi e ha portato il sindaco a ordinare la chiusura immediata delle strutture.

L’ordinanza comunale è in fase di pubblicazione, ma è stata già anticipata direttamente dal sindaco alle società coinvolte: il Circolo Tennis e la Nuorese Calcio, che utilizza lo stadio per gli allenamenti e le partite ufficiali. La comunicazione è avvenuta “per le vie brevi”, per consentire un blocco tempestivo delle attività e scongiurare ogni rischio.

Il provvedimento ha effetto immediato dalle ore 13 odierne. Vietato l’accesso a entrambe le strutture fino alla completa rimozione del manufatto pericolante, presumibilmente prevista entro giovedì 18 settembre. Fino ad allora, tutte le attività sportive e associative resteranno sospese.

Lo stesso Frogheri, che meno di un mese fa aveva ospitato migliaia di spettatori durante il Festival del Redentore 2025, oggi probabilmente sarà dichiarato inagibile per ragioni di pubblica incolumità.

