Maxi-blitz anti-droga della Polizia di Stato tra Gavoi, Ollolai e Lula. Il bilancio è 7 misure cautelari restrittive tra carcere e domiciliari e 2 obblighi di dimora, eseguite su disposizione del gip di Nuoro.

L’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Nuoro coadiuvata dal Commissariato di Gavoi, coordinata dalla Procura nuorese, ha permesso di individuare due gruppi malavitosi, che cooperavano tra loro per gestire una rete dedita allo spaccio di stupefacenti.

Un gruppo, dedito alla coltivazione e allo smercio di importanti quantitativi di marijuana, era attivo principalmente nei Comuni di Gavoi e Ollolai; l’altro, basato a Lula, era specializzato nel traffico di cocaina, con spaccio al dettaglio nelle provincia di Nuoro.

Nel corso dell’attività investigativa è stata individuata una piantagione di cannabis nelle campagne, documentata anche con immagini aeree. Decisive per le indagini anche alcune immagini estrapolate dai telefoni cellulari degli indagati.

«Nei circa 8 mesi di attività, – spiega una nota della Questura di Nuoro – le indagini hanno permesso di sequestrare oltre 1 kg di cocaina, più di 3 kg di marijuana e minori quantità di hashish e droghe sintetiche del tipo MDMA e Ecstasy, oltre alla somma di 5000 euro in contanti e munizionamento illegalmente detenuto».

Ad uno degli indagati sono anche stati contestati i reati di detenzione illegale di arma da fuoco e di crudeltà contro gli animali: avrebbe ucciso nel suo ovile un cane femmina, che aveva appena partorito una cucciolata, episodio che ha ripreso in un video conservato nel suo cellulare.

Nel corso delle esecuzioni delle misure cautelari e delle perquisizioni effettuate, sono stati impiegati oltre 70 uomini, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”, delle unità cinofile della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria.

© Riproduzione riservata