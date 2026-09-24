L'assessorato all'ambiente del Comune ha pubblicato un nuovo bando per la concessione di cinque lotti destinati ad orti sociali, nell'area pubblica di "Pranu e Chercu", ai piedi del monte di Sant'Antonio, a poca distanza dall'area che ospita la fiera zootecnica. Si tratta di completare le assegnazioni dove, da oltre dieci anni vi operano una ventina di persone, con terreni che si estendono per circa tre ettari di terreno divisi attualmente in lotti da 400 metri quadri ciascuno. Un’iniziativa che coniuga cultura del fare, produzione a km zero, aggregazione sociale e strumenti di sostegno per le famiglie, particolarmente con pensionati.

«Il bando per l'assegnazione di 5 lotti dedicati agli orti sociali - dice l'assessore all'ambiente, Luciano Mazzette - risponde a una forte esigenza manifestata da diversi cittadini regalando uno spazio verde e condiviso per socializzare e permettendo a chi ha esperienza come gli anziani di trasmettere competenze e tradizioni ai giovani , raccogliere i frutti del proprio lavoro regala un senso di gratificazione e utilità personale aiutando a mantenere allenata la memoria e coordinazione all'aria aperta riducendo i costi alimentari delle famiglie che avrebbero voglia di sperimentare un'esperienza che in questi anni ha funzionato al meglio. Consentendo ad appassionati del lavoro in campagna di avere a disposizione un pezzo di terreno in un contesto ideale che promuove la collaborazione fra vicini valorizzando una proprietà del Comune e garantendone la salvaguardia ambientale».

Le domande dovranno per accedere al bando di assegnazione, dovranno essere inoltrate, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13 del prossimo 19 ottobre, esclusivamente, all'indirizzo protocollo@pec.comune,macomer.nu.it, oppure con modalità cartacea da consegnare all'ufficio di protocollo del Comune, utilizzando solo la modulistica, sottoforma di autocertificazione, messa a disposizione nel sito istituzionale del Comune.

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