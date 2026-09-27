Incidente sulla SS 131 al bivio di Macomer: auto si ribalta, ferita una donna. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e il 118, che ha trasportato la conducente all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Intorno alle 17 di questo pomeriggio la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Macomer è intervenuta per un incidente stradale sulla statale131 all'altezza del bivio di Macomer. Un'auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ribaltandosi e finendo fuori dalla sede stradale.

La squadra ha messo in sicurezza la macchina e la zona interessata dall'incidente. Ha poi provveduto a consegnare la conducente al personale del 118, che ha trasportato la malcapitata all'ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale di Macomer.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata