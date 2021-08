Bazzicavano le strade di Nuoro fingendosi sordomuti per raccogliere fondi per un’associazione di assistenza alle persone disabili denominata “Tourisme&Handicap”. In realtà il denaro veniva intascato in maniera fraudolenta.

Per questo, dopo l’intervento della Polizia, i due truffatori – due persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria.

Gli agenti, ricevuta una segnalazione, li hanno notati più volte davanti ai negozi di via San Giovanni Bosco e, insospettiti, hanno deciso di effettuare un controllo.

E dagli accertamenti è appunto emerso che era solo una farsa: i due non erano disabili, ma si fingevano tali per spillare soldi agli ignari cittadini di passaggio. Non solo: l’associazione per cui dicevano di collaborare è risultata inesistente.

Dalle perquisizioni sono saltati fuori ben 700 euro in monete e banconote di vario taglio e falsi moduli intestati alla fantomatica “Tourisme&Handicap”, che venivano fatti compilare alle vittime. All’interno dell’abitacolo della loro auto è statoinvece rinvenuto, inoltre, un coltello. Quanto basta per far scattare i provvedimenti.

“La Polizia di Stato – si legge in una nota diffusa dalla Questura – ricorda di diffidare di soggetti che per strada richiedono soldi o di quelli che si presentano a casa pretendendo contanti per il saldo di bollette; le aziende telefoniche o che erogano servizi idrici e di energia elettrica non riscuotono mai a domicilio”.

