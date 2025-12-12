Paura nel pomeriggio nella zona commerciale di Nuoro, dove un uomo di 69 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Don Bosco. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.

Secondo le prime ricostruzioni, il pedone stava attraversando regolarmente quando è stato travolto da una Lancia Y condotta da una donna di 53 anni.

La zona del sinistro

A seguito dell’impatto sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e una pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente l’uomo, seppur colpito, non è in pericolo di vita. È stato trasportato in ospedale per accertamenti.

