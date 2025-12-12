Lo hanno fermato mentre tentava di cedere sostanze stupefacenti a un altro cittadino nuorese. Gli uomini delle Squadra Mobile, grazie ai servizi “Alto Impatto” predisposti dal Questore, e con l’ausilio delle unità cinofile antidroga della Polizia Penitenziaria, hanno arrestato in flagranza un uomo, 37 anni, già noto alle forze dell’ordine.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare 1,9 chili di marijuana, 750 grammi di cocaina, 91 grammi di MDMA, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un’agendina con annotati crediti e debiti legati alla cessione di droga. Nell’abitazione dell’arrestato è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un borsone contenente 21 mila euro in banconote da 50 e 100 euro. L’uomo è stato portato nel carcere di Badu’e Carros a Nuoro, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani alle 9.

