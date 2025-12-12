Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa sera, intorno alle 18:30, all’uscita di Nuoro, sulla strada che porta a Oliena dopo la rotonda per la Pedemontana. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto una Fiat Panda e una Ford. All’origine dell’incidente potrebbe esserci stata un’invasione di corsia. L’impatto, avvenuto in una curva, fortunatamente non si è verificato ad alta velocità.

Frontale Nuoro Oliena 3

Tra i feriti ci sono un uomo di 76 anni, nuorese, e una donna di 77 anni di Oliena, trasportati insieme agli altri passeggeri delle auto in ospedale per accertamenti. Tutti hanno riportato solo contusioni lievi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 la Polizia locale, i carabinieri della Radiomobile di Nuoro e i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato per mettere in sicurezza la zona e gestire la viabilità durante i soccorsi.

© Riproduzione riservata