Individuata in Sardegna una delle piantagioni di marijuana più grandi mai rinvenute in Italia: oltre 35.000 piante messe a dimora e 13.000 in fase di essicazione, il tutto per un peso complessivo di circa 3 tonnellate e mezza. Sostanza che se immessa sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 31 milioni di euro.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, che hanno arrestato quattro persone nei Comuni di Orani, Silanus e Buddusò, per i quali il gip ha disposto la custodia in carcere su richiesta della locale Procura della Repubblica nuorese. Una quinta persona risulta indagata a piede libero.

L’accusa è quella di produzione di sostanze stupefacenti in concorso.

