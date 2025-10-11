Un colpo studiato nei dettagli è andato in scena questa notte nella zona industriale di Prato Sardo, dove è stata messa a segno una rapina ai danni del deposito dei Monopoli di Stato. L’azione è scattata prima dell’alba, quando ignoti hanno bloccato quella che di fatto è l'unica strada diretta di accesso all’area industriale spargendo chiodi sull’asfalto. Una scena già vista e utilizzata dalle bande degli assalti ai Portavalori.

La strada ora è stata chiusa al traffico, impossibile entrare o uscire da Pratosardo, e sul posto sono intervenuti artificieri, vigili del fuoco e forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le indagini. Scattato anche l’allarme bomba, per la presenza di quello che pare un ordigno, la zona è stata evacuata e si attendono gli artificieri.

L’allerta esplosivo è ancora in fase di verifica, ma al momento non si segnalano esplosioni né feriti.

La rapina - secondo indiscrezioni - sarebbe riuscita, anche se non è ancora chiaro l’ammontare del bottino né la dinamica precisa dell’irruzione.

