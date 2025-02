Nuoro si conferma tra le città più virtuose della Sardegna nella gestione dei rifiuti. Il 17 febbraio, nell’ambito della VII edizione dell’EcoForum sull’Economia Circolare a Sassari, il Comune ha ricevuto il titolo di “Comune Riciclone e Rifiuti Free” da Legambiente Sardegna. Un risultato straordinario che posiziona Nuoro come l’unico capoluogo di provincia sardo a ottenere questo prestigioso riconoscimento.

Questa premiazione si aggiunge al già significativo risultato del 2024, quando Nuoro è stato insignito del titolo di primo capoluogo sardo Rifiuti Free, il primo in Italia al di fuori delle regioni del Nord Est. Un riconoscimento che si basa su dati concreti: nel 2023, la città ha raggiunto l’83,2% di raccolta differenziata, migliorando ulteriormente rispetto al 2022, e nel 2024 ha continuato su questa strada con un eccellente 85,4%. Questo risultato è accompagnato dalla significativa riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati, scesa a 60,4 kg per abitante nel 2024, un valore ben al di sotto della soglia fissata per i Comuni Rifiuti Free.

In soli dieci anni, Nuoro ha compiuto un vero e proprio percorso di crescita, passando dal 61,4% di raccolta differenziata nel 2014 all’85,4% nel 2024. Un dato che riflette un cambiamento profondo nelle abitudini della cittadinanza e una sempre maggiore attenzione verso l’ambiente. Il Comune ha inoltre raggiunto con cinque anni di anticipo gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, fissati per il 2029, tra cui il contenimento della produzione pro-capite di rifiuti sotto i 438 kg/abitante annui (nuoresi nel 2024 si sono attestati a 407 kg).

Le strategie messe in atto dall’Amministrazione Comunale per ottenere questi risultati sono state molteplici e innovative. Tra le principali azioni, l’istituzione nel 2018 dell’Osservatorio Comunale dei Rifiuti ha consentito di monitorare in tempo reale la raccolta differenziata, permettendo aggiustamenti tempestivi e ottimizzazioni.

