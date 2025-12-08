Da oggi a governare le quattro parrocchie di Macomer, ci sono solo due sacerdoti. L'altro giovane prete, don Leonardo Arca, è stato trasferito ad Alghero, per fare il vice parroco nella parrocchia di San Giovanni Bosco.

Il giovane sacerdote si occupava prevalentemente dell'oratorio, dei giovani e dei ragazzi della cittadina. Una partenza che però ho colto di sorpresa tutti, anche l'attuale parroco, padre Andrea Rossi e il vice, don Marco Saurra. Un trasferimento che sta creando un certa situazione di disagio a Macomer, anche se si aspetta il comunicato ufficiale del vescovo, che ancora non si è pronunciato ufficialmente su una eventuale sostituzione oppure sulla decisione di lasciare le quattro parrocchie ai due sacerdoti. Il parroco rivolto ai fedeli ha detto: «Aiutateci e cercate di venirci incontro».

La situazione appare cambiata e si spera che alla fine il vescovo, come ha sempre fatto, trovi una soluzione adeguata.

