L’appuntamento elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale a Nuoro si sta rivelando decisivo anche per la partecipazione ai referendum. Alle 15, i dati ufficiali sull’affluenza alle urne per i cinque quesiti referendari, comunicati dal Comune, registrano una partecipazione del 59,15%, su 43 sezioni scrutinate su 44. Un risultato significativo che conferma come la competizione amministrativa abbia avuto un effetto trainante anche sulla consultazione referendaria.

Per quanto riguarda le comunali, il dato ufficiale dell’affluenza – con una sola sezione ancora mancante (la n. 39) – si attesta al 61,94%. Un numero superiore rispetto alle elezioni del 2020, quando si fermò al 58,86%. Un segnale importante di maggiore partecipazione da parte dei cittadini.

Le prime stime ufficiose dalle sezioni mostrano un’affluenza diffusa e spesso oltre la soglia del 60%. La competizione tra i quattro candidati alla carica di sindaco – Lisetta Bidoni per “Progetto per Nuoro”, Domenico Mele per “Democrazia Sovrana e Popolare”, Giuseppe Luigi Cucca per l’alleanza civica e di centrodestra, ed Emiliano Fenu per il “Campo Largo” – ha probabilmente contribuito a mobilitare l’elettorato anche per i referendum.

Nella sezione 14, in via Aosta i dati relativi alle preferenze sindaco mostrano una chiara affermazione di Emiliano Fenu, che ottiene 261 voti, pari al 63,3% delle preferenze espresse. Seguono:

Giuseppe Luigi Cucca: 106 voti (25,7%)

Lisetta Bidoni: 43 voti (10,4%)

Domenico Mele: 10 voti (2,4%)

Sono state inoltre registrate 2 schede bianche e 3 schede nulle, per un totale di 425 schede scrutinate nella sezione.

Un altro dato curioso riguarda i referendum: il quesito n. 5, relativo alla cittadinanza agli immigrati dopo cinque anni di residenza, è quello che ha registrato la maggiore affluenza, con uno scarto dello 0,05% rispetto agli altri quesiti. Un segnale, seppur minimo, che potrebbe indicare maggiore attenzione su questo tema tra gli elettori nuoresi.

Lo spoglio per i referendum è iniziato nel pomeriggio, mentre quello delle comunali partirà subito dopo. Nelle prossime ore, dunque, arriveranno i primi risultati definitivi che chiariranno l’esito della tornata elettorale.

