Si è rivelato alla fine un flop il referendum su lavoro e cittadinanza. Il quorum resta lontanissimo: i cittadini italiani hanno disertato le urne, quelli sardi ancor di più.

Secondo i dati quasi definitivi l’affluenza a livello nazionale si attesta intorno al 30,5%. In Sardegna sotto il 27%, uno dei dati più bassi. Solo in Veneto, Trentino Alto Adige, Calabria e Sicilia l’affluenza è minore. In sintesi, meno di un italiano su tre e poco più di un sardo su quattro si è recato alle urne.

Le comunali ovviamente hanno trainato l’affluenza referendaria, infatti a Nuoro, Soleminis e Monastir il quorum è stato raggiunto.

Ovviamente il sì è nettamente avanti in tutti i quesiti (tra l’86 e l’88% circa quelli sul lavoro, 62% quello su cittadinanza), ma il mancato raggiungimento del quorum del 50% rende inutili i risultati.

Erano cinque i quesiti proposti: 4 sul lavoro dalla Cgil (reintegro dei licenziamenti illegittimi, licenziamenti e limite indennità nelle pmi, tutela dei contratti a termine e responsabilità degli infortuni sul lavoro) e uno proposto dal deputato di +Europa Riccardo Magi per dimezzare da 10 a 5 anni i tempi per ottenere la cittadinanza italiana.

