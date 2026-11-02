Nuoro, lavori sulla rete idrica: disagi in cittàErogazione dell’acqua sospesa per via dell'installazione di alcune nuove apparecchiature in via Mannironi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ancora lavori sulla rete idrica cittadina e ancora disagi per i nuoresi che anche oggi devono fare i conti con le restrizioni di Abbanoa.
Erogazione dell’acqua sospesa per via dell'installazione di alcune nuove apparecchiature nella rete idrica di via Mannironi, all'altezza dell'incrocio con viale Trieste proprio all’altezza della rotatoria.
Per questo dalle 8.30 fino alla loro conclusione, prevista per le 15.30, è stata sospesa l'erogazione idrica in via Gennargentu, via Marghine, viale Repubblica dal civico 2 al 30, viale Trieste dal civico 114 al 126 e viale Sardegna dal civico 6 al 16.
Ma già altri disagi si annunciano in città per via di una nuova perdita in via Gialeto, iniziata da venerdì sera e su cui il gestore dovrà intervenire anche se grazie alla distrettualizzazione della rete idrica eseguita da Abbanoa negli ultimi anni con l’installazione di diverse apparecchiature di regolazione e manovra delle condotte, non è più necessario sospendere il servizio dai serbatoi principali come avveniva in passato ma solo nei singoli quartieri o vie.