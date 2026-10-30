Macchine antincendio in azione questa mattina nelle campagne di Fonni per un grosso rogo divampato in località S’Ervarisciu, lungo la strada per Bruncuspina.

Sul posto sono presenti i mezzi di terra del Corpo forestale, con la presenza del Gauf (gruppo du analisi e uso del fuoco), squadre Forestas, vigili del fuoco.

Dall’alto sta operando un Canadair. La zona colpita dal fuoco si trova fra Monte Spada e Bruncu Spina, colpite principalmente vegetazioni di gariga formata da arbusti bassi.

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