Incendio sul Bruncuspina, in volo anche un CanadairLe fiamme sono divampate nelle campagne di Fonni, in località S’Ervarisciu
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Macchine antincendio in azione questa mattina nelle campagne di Fonni per un grosso rogo divampato in località S’Ervarisciu, lungo la strada per Bruncuspina.
Sul posto sono presenti i mezzi di terra del Corpo forestale, con la presenza del Gauf (gruppo du analisi e uso del fuoco), squadre Forestas, vigili del fuoco.
Dall’alto sta operando un Canadair. La zona colpita dal fuoco si trova fra Monte Spada e Bruncu Spina, colpite principalmente vegetazioni di gariga formata da arbusti bassi.