La notizia è arrivata oggi, sotto forma di una delibera della Regione. Siniscola e Dorgali avranno il liceo linguistico. L’attivazione degli indirizzi di studi è finalmente stata accordata dalla Giunta Todde e la novità è stata accolta positivamente in Baronia in tutto il Nuorese, dove le lezioni del nuovo liceo avranno luogo a partire dal prossimo anno scolastico (2027-2028).

«Si tratta di una vittoria degli studenti e delle loro famiglie», commenta Sebastiano Lai, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Michelangelo Pira di Siniscola, «che vivono in un territorio ad alta vocazione turistica e legittimamente rivendicano l’opportunità di formare operatori del settore in loco, senza costringerli a studiare a Nuoro o a Olbia».

Reazioni entusiastiche, verosimilmente, arriveranno nelle prossime ore anche da realtà istituzionali dei due comuni.

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