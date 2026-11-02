Operazione alto impatto anche a Nuoro nel week end con controlli alla stazione degli autobus, in piazza Vittorio Emanuele e nel rione “Seuna”, dove sono stati identificati 161soggetti, di cui 6 stranieri, e 6 minori; 4 poi riaffidati ai propri genitori dopo i controlli.

In campo nei luoghi di aggregazione giovanile gli uomini della squadra Mobile e dalle Volanti, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, hanno fatto emergere come anche il capoluogo barbaricino sia interessato a fenomeni delittuosi che riguardano i giovani, in particolare per i reati afferenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto di oggetti atti a offendere.

Nel corso dell’operazione alto impatto, sono stati identificati 161 persone, di cui 6 stranieri, e 6 minori; 4 poi riaffidati ai propri genitori dopo i controlli. Numerose le perquisizioni effettuate, 3 domiciliari, hanno permesso di rinvenire e sequestrare droga e armi: un grammo circa di cocaina, 280 chili di cannabinoidi con 10350 piante di marijuana, 262 grammi di hashish e 1 pasticca di ecstasy nonché 10 coltelli.

Una persona è stata arrestata in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, due sono state denunciate per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e altre due per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un minorenne è stato segnalato alla Procura dei minori per detenzione di stupefacenti. Sequestrati 4800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

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