"Dal bottino al riscatto". È il tema al centro di una interessante iniziativa culturale, promossa dall'associazione culturale Maart City Heart, che caratterizza la prima iniziativa autunnale legata al progetto "Il secolo sottosopra", dedicato alla cronaca, alla memoria e alle storie del secolo scorso.

L'obiettivo è fare chiarezza su quelle pagine di storia, mai dimenticate, che hanno comunque caratterizzato la vita del capoluogo del Marghine e tutto il nuorese, tra gli anni cinquanta e gli anni novanta del secolo scorso.

La prima manifestazione è fissata per il prossimo 13 novembre, in presenza di pubblico e inserita nella programmazione web di "Tanca Tv Live". Un tema scottante, "Dal Bottino al Riscatto, cronache di assalti e sequestri", dove saranno ripercorsi quegli anni bui degli assalti alle corriere e i sequestri di persona, con fatti che hanno avuto pesanti ripercussioni nella vita economica del capoluogo del Marghine. se ne parlerà il prossimo 13 novembre, attraverso un confronto che metterà al centro la storia, i fatti e le testimonianze dirette.

Parteciperanno l’avvocato Rosaria Manconi e lo storico Gianluca Taccori, quindi Dino Toniutti e Luca Locci, vittime dell’anonima sequestri, che porteranno la loro esperienza e la loro testimonianza.

Una manifestazione interamente dedicata al giornalista Paolo Maurizio Sechi, scomparso un paio di anni fa. "Uno spazio libero e vibrante di storie- spiega il presidente di Maart City Heart, Marco Benevole- dove la cronaca si intreccia con la storia, la musica, l'arte e un flusso continuo di idee".

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