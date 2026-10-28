La passione per la letteratura che va a tingersi di giallo e noir, con ospiti tre stimate penne del mondo culturale isolano: e proseguono fino all'11 novembre gli incontri di "Ombre", rassegna che debutta a Orosei per la sua prima edizione, in scena alla Biblioteca comunale Sa Finanza Vetza. Nel trittico di appuntamenti in programma in via La Marmora 30, dall'inizio fissato alle 18:30 e a ingresso libero, incontrano il pubblico gli scrittori Piergiorgio Pulixi e Flavio Soriga e l'assessora Maria Francesca Chiappe.

Un'iniziativa il cui nome nasce da ciò che la letteratura gialla e noir permette di osservare oltre l'indagine, affiancando al desiderio di una soluzione i dubbi e gli interrogativi sui personaggi, sulle loro scelte e le oscure ragioni che vanno a muoverli: a realizzarla è il Club di Jane Austen Sardegna, con il sostegno di Comune e Biblioteca di Orosei e nella collaborazione con Cooperativa per i Servizi Bibliotecari, Sistema Bibliotecario Sebastiano Satta e libreria Mondadori Voltapagina.

Si parte dunque in data odierna con il primo ospite Piergiorgio Pulixi, giunto per raccontare proprio l'ultimo lavoro "Il fattore gatto" (Marsilio, 2026), con il quale è di recente in tour di presentazione per tutta l'Isola e oltre. A dialogare con l'autore è Giuditta Sireus, con i due a illustrare insieme la terza (dis)avventura del libraio Marzio Montecristo e dei suoi inseparabili gatti Marple e Poirot, che insieme alla cricca degli Investigatori del Martedì si ritrovano prigionieri sull'isola di Serpentara durante uno sfarzoso matrimonio, interrotto dall'inevitabile omicidio da risolvere.

Andando direttamente al 6 novembre, sarà protagonista l'assessora Maria Francesca Chiappe, ma questa volta in qualità di scrittrice con il suo "Uguale per tutti" (Castelvecchi, 2025): giallo interamente ambientato nel capoluogo, in un travolgente intreccio fra storie di migrazione, tensioni sociali, verità scomode e depistaggi, che per l'occasione sarà pure arricchito delle voci del coro di Orosei, affiancando la musica alle parole dell'autrice. Mentre a concludere, l'11 novembre, sarà il poliedrico Flavio Soriga con il suo nuovo "Omicidio a Villapedrosa" (Bompiani, 2026), storia di indagine su un omicidio di provincia simile a tanti ma apparentemente inspiegabile, che con tinte noir e psicologiche non tralascia le solitudini dei due protagonisti e le grandi difficoltà di un'Isola lontana dai riflettori.

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