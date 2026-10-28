La passione per la letteratura che va a tingersi di giallo e noir, con ospiti tre stimate penne del mondo culturale isolano: e proseguono fino all'11 novembre gli incontri di "Ombre", rassegna che debutta a Orosei per la sua prima edizione, in scena alla Biblioteca comunale Sa Finanza Vetza. Nel trittico di appuntamenti in programma in via La Marmora 30, dall'inizio fissato alle 18:30 e a ingresso libero, incontrano il pubblico gli scrittori Piergiorgio Pulixi Flavio Soriga e l'assessora Maria Francesca Chiappe

Un'iniziativa il cui nome nasce da ciò che la letteratura gialla e noir permette di osservare oltre l'indagine, affiancando al desiderio di una soluzione i dubbi e gli interrogativi sui personaggi, sulle loro scelte e le oscure ragioni che vanno a muoverli: a realizzarla è il Club di Jane Austen Sardegna, con il sostegno di Comune e Biblioteca di Orosei e nella collaborazione con Cooperativa per i Servizi Bibliotecari, Sistema Bibliotecario Sebastiano Sattalibreria Mondadori Voltapagina.

Si parte dunque in data odierna con il primo ospite Piergiorgio Pulixi, giunto per raccontare proprio l'ultimo lavoro "Il fattore gatto" (Marsilio, 2026), con il quale è di recente in tour di presentazione per tutta l'Isola e oltre. A dialogare con l'autore è Giuditta Sireus, con i due a illustrare insieme la terza (dis)avventura del libraio Marzio Montecristo e dei suoi inseparabili gatti Marple e Poirot, che insieme alla cricca degli Investigatori del Martedì si ritrovano prigionieri sull'isola di Serpentara durante uno sfarzoso matrimonio, interrotto dall'inevitabile omicidio da risolvere. 

Andando direttamente al 6 novembre, sarà protagonista l'assessora Maria Francesca Chiappe, ma questa volta in qualità di scrittrice con il suo "Uguale per tutti" (Castelvecchi, 2025): giallo interamente ambientato nel capoluogo, in un travolgente intreccio fra storie di migrazione, tensioni sociali, verità scomode e depistaggi, che per l'occasione sarà pure arricchito delle voci del coro di Orosei, affiancando la musica alle parole dell'autrice. Mentre a concludere, l'11 novembre, sarà il poliedrico Flavio Soriga con il suo nuovo "Omicidio a Villapedrosa" (Bompiani, 2026), storia di indagine su un omicidio di provincia simile a tanti ma apparentemente inspiegabile, che con tinte noir e psicologiche non tralascia le solitudini dei due protagonisti e le grandi difficoltà di un'Isola lontana dai riflettori. 

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