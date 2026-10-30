Rinnovamento, riorganizzazione, trasparenza, collaborazione e rispetto dei ruoli istituzionali, per la valorizzazione delle tradizioni, della cultura e del territorio. Riparte nel segno della continuità la nuova Pro Loco, dopo le burrascose dimissioni di Tinuccio Sannitu, che nell'assemblea dei soci svoltasi ieri sera nella sede del corso Umberto, ha provveduto ad eleggere il nuovo presidente e il direttivo, composto da un gruppo di giovani. Roberta Cugusi, 39 anni, commerciante, è stata nominata presidente, mentre la carica di vice sarà ricoperta da Gian Marco Oggianu, tesoriere Fabio Porru, segretaria Rita Farina. Sara Virdis, Christian Coghe e Giovanni Attene fanno parte del consiglio direttivo. "La Pro Loco- dice la neo presidente, Roberta Cugusi- sta attraversando una fase importante di riorganizzazione e rinnovamento, affrontata con grande senso di responsabilità, determinazione e soprattutto con la volontà di garantire continuità all’associazione. A seguito delle dimissioni del precedente Presidente, il Consiglio Direttivo ha saputo reagire tempestivamente, ricostituendo in pochi giorni il proprio assetto organizzativo ed evitando una situazione di stallo che avrebbe potuto compromettere le attività e gli impegni dell’associazione. Il nuovo Consiglio Direttivo, intende proseguire il proprio percorso con trasparenza, collaborazione e rispetto dei ruoli istituzionali". La nuova presidente poi aggiunge: "Vogliamo ribadire che la Pro Loco è un’associazione autonoma, composta da persone che dedicano volontariamente il proprio tempo e le proprie energie alla valorizzazione di Macomer, delle sue tradizioni, della cultura e del territorio”.

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