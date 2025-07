Insieme per la solidarietà. Con una azione congiunta tra le segreterie provinciali del Siulp di Nuoro e Oristano e l'Avis di Macomer è stata effettuata una raccolta straordinaria del sangue, con oltre 30 sacche, subito consegnate alle strutture sanitarie del territorio. L’iniziativa è stata realizzata anche grazie al supporto dell’autoemoteca dell’ospedale di Sassari. La raccolta straordinaria è stata effettuata nel piazzale antistante il commissariato di polizia di Macomer.

«E' una grande soddisfazione questa iniziativa e l'avvio della collaborazione con il Siulp - dice Francesco Sussarellu, dell'Avis di Macomer - Questa sinergia rappresenta un importante passo avanti nella promozione della cultura della donazione del sangue tra le Forze dell’Ordine e, più in generale, nella nostra comunità. Ringrazio quindi il Siulp per la sensibilità dimostrata e per la volontà di essere parte attiva di questa rete solidale. Sono certo che insieme potremo costruire iniziative di grande valore umano e sociale, contribuendo a salvare vite e a rafforzare il senso di comunità. Uniti possiamo fare la differenza».

Un'occasione importante per ricordare che anche un piccolo gesto di solidarietà può essere d’aiuto e salvare vite.

«Un’iniziativa che coniuga impegno civile e vicinanza ai cittadini - affermano Massimo Mastracco e Alessandro Sciuntu, segretari provinciali del Siulp di Nuoro e Oristano - donare il sangue è un dovere civico e morale a cui ognuno di noi può e deve collaborare. È un gesto semplice ma con un impatto importante per tutta la comunità. È

necessario continuare ad incoraggiare le persone ma soprattutto i giovani perché c’è bisogno di un ricambio generazionale anche nei donatori E anche in questo la Polizia può dare il suo contributo con la partecipazione dei giovani colleghi in servizio nei nostri territori».

L'iniziativa sarà ripetuta nel prossimo mese di dicembre.

