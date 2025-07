Domenico Cabula è il nuovo Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Educative, Formazione, Università e Ricerca del Comune di Nuoro. La nomina è stata formalizzata oggi, dopo che l’intero partito di Sinistra Futura gli ha chiesto di rendersi disponibile a ricoprire questo ruolo strategico per la città.

Cabula, Presidente provinciale di Sinistra Futura Nuoro, è un militante storico, di comprovata esperienza politica. Considerato il “gemello politico” di Gianni Cossu, figura centrale della sinistra nuorese primo nome indicato per ricoprire il ruolo, Domenico Cabula rappresenta la continuità di un impegno politico coerente, radicato nel territorio e nei valori del progressismo.

«La presenza della nostra organizzazione nell’esecutivo della Capitale della Sardegna centrale – afferma Sinistra Futura in una nota del segretario regionale Luca Pizzuto – rappresenta un passaggio politico di grande rilievo per l’alleanza che governa la regione. La nomina del compagno Cabula è garanzia di impegno per l’attuazione del progetto progressista che ha consentito di sconfiggere la destra sarda e aprire una nuova stagione di governo locale e regionale».

Con questa scelta, Sinistra Futura ribadisce la propria fiducia nella Buona Politica e nel valore delle competenze messe al servizio della collettività. «Buon lavoro, compagno Cabula. Siamo ben rappresentati. Sempre al lavoro, sempre alla lotta». Si legge nella nota. Il sindaco Emiliano Fenu ha già formalizzato l’incarico.

