Tutti assolti. La Corte d’Appello di Cagliari ribalta completamente il verdetto del Tribunale di Oristano e chiude con un’assoluzione piena il presunto sistema di corruzione fra pubblica amministrazione, tecnici e imprese: «Il fatto non sussiste», hanno sentenziato i giudici.

Assolti per due episodi di corruzione Salvatore Pinna, ingegnere di Tonara titolare della Essepi Engineering (che in primo grado era stato condannato a 7 anni e 6 mesi); l’ex sindaco di Belvì Rinaldo Arangino (a cui era stata inflitta una pena di 6 anni) e Pier Paolo Sau, ex primo cittadino di Tonara (che era stato condannato a 4 anni e 3 mesi). Prosciolti per un altro capo di imputazione per sopraggiunta prescrizione Pinna, Arangino e l’ex vicesindaco di Ortueri Pietro Crobu (era stato condannato a 4 anni e 3 mesi).

Grande soddisfazione per i difensori Massimiliano Ravenna, Gianfranco Sollai, Daniela Russo e Marcello Sequi.

