Nuoro, Francesca Albanese è cittadina onorariaIl consiglio comunale approva il riconoscimento per la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati
Il consiglio comunale di Nuoro ha approvato il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, proposta con una mozione dal gruppo Pd Riformisti.
L’iniziativa, presentata dalla consigliera del Pd Irene Melis, è passata con 19 voti a favore, sostenuta dall’intera maggioranza e dai consiglieri di minoranza Lisetta Bidoni,Luigi Carcassi e Maura Chessa.
Tre i voti contrari (Pierluigi Saiu, Bastianella Buffoni e Ivan Pinna) e 2 astenuti (Antonello Cucca, Francesca De Ambrosis) della minoranza.