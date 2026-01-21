Nuoro, frana in via Firenze: crolla un muro, strada transennataLa Procura dopo un esposto dei proprietari aveva aperto un fascicolo a novembre 2025
Oggi una frana ha provocato il crollo di una porzione del muro di recinzione e parte del giardino di una villetta di via Firenze, a Nuoro, che si affaccia sul grande sbancamento di un cantiere edile in viale della Resistenza.
I giardini delle case a monte sono stati tutti interdetti ai proprietari, mentre a valle dello sbancamento parte di via della Resistenza ha riportato delle lesioni sull’asfalto ed è stata transennata dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Le villette, costruite su una collina dolce, si affacciano ora su uno sbancamento di quasi 15 metri di profondità dove si è verificato il cedimento.
La Procura di Nuoro, dopo un esposto dei proprietari, aveva già aperto un fascicolo a novembre 2025, dopo le segnalazioni dei residenti di crepe e cedimenti del terreno.