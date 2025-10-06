Dopo i disservizi che avevano già interessato Nuoro la scorsa settimana, la tranquillità apparente del weekend è stata interrotta da un nuovo guasto alla rete idrica gestita da Abbanoa. Questa volta, il problema si è manifestato nel cuore del centro cittadino, in piazza Marghinotti, dove le squadre dell’ente stanno intervenendo per effettuare una riparazione.

Per consentire i lavori, è stato chiuso il serbatoio di Sant’Onofrio, secondo le previsioni dalle 14 alle 16. Come conseguenza, Abbanoa ha annunciato che si verificheranno cali di pressione e temporanee (che nella scorsa settimana si sono tramutate in oltre 24 ore consecutive di disservizi) interruzioni dell’erogazione idrica in numerosi quartieri della città.

Le zone interessate sono: Sant’Onofrio, Monte Jaca, Mughina, Giardinetti, Corso Garibaldi, Tribunale, Mercato Civico, via Manzoni, Santa Maria, Lollobeddu, Cumbentue Orguidda. I disagi, rappresentano un nuovo campanello d’allarme per la tenuta della rete idrica cittadina, già messa a dura prova da interventi e guasti frequenti.

