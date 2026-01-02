Ancora un incidente causato dalla presenza di cinghiali sulla carreggiata. È accaduto nel tardo pomeriggio, dopo le 18, al chilometro 40 della statale 131 Dcn, tra Oniferi e Ottana, in direzione Nuoro. Due auto sono rimaste coinvolte dopo essersi trovate improvvisamente gli animali in mezzo alla strada.

L’impatto ha provocato forti danni ai veicoli, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi: solo tanto spavento per gli occupanti. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti ma non si sono verificati disagi particolarmente rilevanti. L’episodio riaccende l’allarme sulla presenza incontrollata degli ungulati lungo le strade del Nuorese, un problema ormai cronico e particolarmente pericoloso nelle ore serali. Un tema che torna con forza all’attenzione dopo i tragici fatti delle ultime settimane.

Nella notte di San Silvestro ha perso la vita Marco Boninu, rimasto coinvolto in un incidente lungo la provinciale 84 di Bottida mentre, insieme a un amico, si stava recando a Olbia per i festeggiamenti di Capodanno: nel tentativo di evitare un cinghiale, l’auto è finita contro un albero. Ancora prima, nel mese di novembre, un altro drammatico incidente.

A perdere la vita era stato Ciriaco Meloni, medico di Bitti di 44 anni, lungo la Sassari–Olbia. L’uomo stava facendo rientro a casa quando la sua Fiat Panda è uscita di strada in seguito a un violento impatto con un cinghiale, lasciandogli purtroppo scampo. Episodi che confermano come la presenza degli animali selvatici sulle principali arterie stradali rappresenti un grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti, rendendo sempre più urgente l’adozione di interventi strutturali ed efficaci per prevenire nuove tragedie.

