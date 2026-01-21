Una donna di ottant’anni è stata investita mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, sbucando improvvisamente da dietro ad alcune auto parcheggiate in via Trieste, a Nuoro.

L’anziana è stata centrata in pieno da un’automobile ed è caduta violentemente a terra. Soccorsa dal personale del 118, intervenuto sul posto, la donna è stata trasportata in ospedale con diverse fratture.

Al momento dell’impatto era cosciente, ma le è stato assegnato un codice rosso.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica. Alla guida dell’auto un uomo di 65 anni.

© Riproduzione riservata