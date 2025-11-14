Danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito a Nuoro, dove un automobilista ha investito un cinghiale lungo la strada di accesso alla città davanti all’ex Cacciara.

L’animale è morto sul colpo, mentre l’auto coinvolta - una Mercedes - ha riportato danni consistenti. Fortunatamente l’auto mobilità ha tenuto la corsia evitando un frontale con le auto che procedevano sull’altro senso di marcia.

L’incidente ha causato gravi disagi al traffico, con lunghe code sia in entrata che in uscita da Nuoro e Pratosardo. La situazione ha rallentato la circolazione per un’ ora, creando difficoltà a pendolari e residenti.

L’episodio richiama alla mente una vicenda recente e tragica: solo pochi giorni fa, un medico originario di Bitti ha perso la vita in un incidente sulla strada Sassari-Olbia, mentre rientrava nel suo paese a causa dell’urto con un cinghiale. Sul posto la polizia Locale

