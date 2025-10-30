Stava chiedendo aiuto per effettuare il rifornimento della propria autovettura al self-service, utilizzando la carta di credito, presso un distributore di carburante di Nuoro, quando un uomo, presente nell’area di servizio e in attesa di fare rifornimento a sua volta, si è offerto di darle una mano.

Approfittando della situazione, però, l’uomo ha utilizzato la carta della donna per fare il pieno alla propria automobile, per poi allontanarsi rapidamente. Accortasi dell’inganno, la vittima ha subito contattato la Polizia di Stato chiedendo aiuto. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente sul posto e, dopo aver raccolto le prime informazioni, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il responsabile.

Contattato telefonicamente dagli operatori, l’uomo è tornato al distributore, dove è stato identificato e ha restituito la somma di denaro indebitamente sottratta alla donna. La signora è stata informata della facoltà di proporre querela nei confronti dell’uomo.

© Riproduzione riservata