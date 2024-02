Toccante incontro tra un uomo che colpito da un malore e i due agenti che gli hanno salvato la vita.

Si è svolto presso la sede della Sezione Polizia Stradale di Nuoro, alla presenza del Prefetto e del Questore di Nuoro, del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Sardegna e del Dirigente Sezionale.

«La vicenda – spiega una nota della Questura - risale a qualche giorno fa. I due Assistenti, a seguito di numerose telefonate da parte di automobilisti che segnalavano un uomo alla guida di un veicolo in difficoltà, intervenivano su un tratto di strada della Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese.

Intercettato in poco tempo il conducente del veicolo segnalato veniva fermato e comprendevano che era in atto un grave malore. Immediatamente veniva allertato il 118, che giunto sul posto trasportava in codice rosso il signor Golme all’ospedale San Francesco di Nuoro. Grazie al provvidenziale intervento di Massimo e Carmine si è potuto scongiurare il peggio e oggi il signor Golme, dopo essere tornato a casa dai propri cari, è stato accompagnato dalla figlia, per esprimere personalmente tutta la sua più profonda gratitudine nei loro confronti per avergli la vita».

