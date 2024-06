Paura questo pomeriggio in un palazzo di via Catte, a Nuoro, dove si è rischiata la tragedia.

L'intervento dei vigili del fuoco

Alcune masserizie di un cantiere accatastate vicino a dei garage hanno preso improvvisamente fuoco per cause in corso di accertamento.

Il rogo domato (Foto: Ledda)

Il fumo ha invaso il cortile, le fiamme hanno avvolto anche la tubazione principale del gas e iniziato ad aggredire il cappotto termico appena posizionato. Paura per il fumo che ha invaso gli appartamenti: al secondo piano c’era un’anziana allettata.

Sul posto i vigili del fuoco con tre squadre che hanno lavorato per estinguere l’incendio.

Non ci sono feriti, i risiedenti sono scesi in strada.

