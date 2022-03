La ASL n. 3 di Nuoro comunica di aver ricevuto il primo carico di dosi di Nuvaxovid, il vaccino contro il Covid-19 della casa farmaceutica Novavax.

Per il momento saranno a disposizione fino a 1.290 dosi del nuovo vaccino che utilizza la tecnologia a subunità proteica, già da tempo impiegata nella produzione di sieri per la profilassi contro altre malattie.

Il vaccino Novavax sarà dunque disponibile a far data da domani, mercoledì 2 marzo, nell'hub vaccinale dell'Istituto d'Istruzione Superiore Francesco Ciusa, con accesso da via Vasily Kandinsky, senza bisogno di prenotazione.

Sarà dunque possibile recarsi direttamente nell'hub di via Kandinsky il lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle 8.30 alle 13.30, chiedendo la somministrazione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata