Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato l’istanza di affidamento ai Servizi sociali presentata dai legali di Roberta Barabino. La donna, di Oliena, condannata a poco meno di quattro anni di reclusione per peculato (è una ex amministratrice di sostegno) è stata riconosciuta responsabile di centinaia di episodi di sottrazione di denaro ai danni delle persone assistite.

Gli avvocati Antonio Secci e Gianluca Sannio si sono rivolti al Tribunale di Sorveglianza segnalando la condizione familiare di Barabino, madre di tre figli. Gli avvocati si sono detti stupiti della decisione che ha escluso per la donna anche gli arresti domiciliari. I penalisti Antonio Secci e Gianluca Sannio hanno la possibilità di impugnare in Cassazione il provvedimento della Sorveglianza di Sassari.

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