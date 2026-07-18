Sono riprese all'alba le operazioni di spegnimento del vasto incendio tra i comuni di Noragugume, Ottana e Sedilo, tra il Nuorese e l'Oristanese.

Le fiamme hanno continuato a bruciare ettari di territorio durante la notte e i punti di fuoco sono stati presidiati dalle squadre a terra visto che la notte i mezzi aerei per lo spegnimento dei roghi non possono operare per questioni di sicurezza.

Secondo una prima stima sono circa 500 gli ettari andati in fumo. Si tratta di uno dei più vasti fronti di fuoco di quest'anno in Sardegna. Le fiamme, ieri, erano partite alle porte di Noragugume e l'incendio era stato dichiarato subito di interfaccia. Il fuoco che, inizialmente si stava avvicinando alle abitazioni, aveva poi cambiato direzione sospinto dal vento e non c'era stata la necessità di evacuare le case, nonostante la protezione civile fosse preparata anche a questo scenario.

Questa mattina sono operativi sul posto due elicotteri leggeri della flotta regionale, due Canadair (uno già sul posto) e circa una decina di squadre a terra (circa una cinquantina di uomini) tra Corpo Forestale, Forestas, Protezione civile e Vigili del Fuoco.

L'incendio non desta particolare preoccupazione, ora, ma vanno spenti tanti piccoli fronti prima che arrivino le ore più calde del giorno e prima che si alzi il vento da nord ovest che sta già soffiando.

© Riproduzione riservata