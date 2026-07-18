«Qua oggi è un paesaggio lunare». Quando ancora è riunito il centro operativo comunale il sindaco di Noragugume (Nuoro), Michele Corda parla dopo una giornata di inferno nella quale era anche pronto a fare evacuare una parte del paese a causa delle fiamme che si sono avvicinate pericolosamente alle case prima di virare verso i pascoli.

«Ci sono aziende dove è andata in fumo la riserva di foraggio di tutto l'anno. Sono circa 22-23 quelle che hanno subito danni, superfici a pascolo distrutte».

Non solo «Ci sono animali morti tra capi ovini e bovini. Stiamo parlando di un'estensione del fuoco che, secondo me, va oltre i 500 ettari stimati, forse siamo già a un migliaio di ettari - osserva - Non ho dati certi e misurati sul campo però c'è da considerare che il comune di Noragugume ha circa 2600 ettari di territorio, poco più e ora quasi la metà è tutta bruciata».

Ora il fuoco dovrebbe essere sotto controllo e sono in corso le bonifiche.

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