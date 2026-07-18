Tra oggi e domani, Nicolò Vellino, il gelataio di Macomer, vincitore per otto volte consecutive dei tre coni del Gambero Rosso e di altre manifestazioni nazionali e internazionali, anche quest'anno, col suo "Dolci sfizi", tra Macomer e Nuoro, sarà protagonista a “Un Gelato per la Pace”, l’iniziativa nazionale promossa a sostegno di Medici Senza Frontiere.

«Il ricavato di queste due giornate col gelato all'anguria - spiega Vellino - sarà devoluto al Fondo Medio Oriente di Medici Senza Frontiere, per sostenere gli interventi di assistenza medica e umanitaria nelle aree colpite dalla guerra. Credo sia un’iniziativa che meriti visibilità, soprattutto perché dimostra come anche un piccolo gesto quotidiano possa trasformarsi in un aiuto concreto».

Nicolò Vellino questi due giorni si sta prodigando affinchè in tanti possano contribuire a raccogliere ancora più fondi per una causa così importante. Le gelaterie dove si può gustare il gelato per la pace sono a Nuoro, in via Roma, vicino a piazza Italia e a Macomer, in viale Nenni.

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