Nuoro si avvia verso il ritorno alla normalità dopo i problemi alla rete idrica che hanno lasciato la città a secco per diverse ore.

Durante la notte il sistema di telecontrollo dei serbatoi cittadini di Nuoro ha evidenziato un nuovo calo della quantità d’acqua in arrivo nelle vasche d’accumulo dall’acquedotto di Jann’e Ferru. «Immediatamente – si legge in una nota – si sono attivati i tecnici del pronto intervento di Abbanoa per verificare la presenza di un’ulteriore rottura nella condotta che è stata individuata in un punto successivo alla rottura avvenuta ieri. È stato necessario rinviare alle 9 l’apertura dei serbatoi, prevista precedentemente per le 6 di questa mattina. Attualmente la rete idrica cittadina è in fase di riempimento».

Abbanoa si scusa per gli inevitabili disagi e assicura che qualsiasi decisione, anche nel caso di questo rinvio, «viene presa esclusivamente con l’obiettivo di salvaguardare il servizio alla popolazione evitando disservizi ben più consistenti».

«Purtroppo, le alte temperature di questi giorni – prosegue la nota - hanno l’effetto di mettere sotto stress le condotte a causa della dilatazione delle parti in metallo e delle rocce del terreno circostante. Ogni manovra sull’acquedotto, comprese le operazioni di riempimento delle condotte, deve essere fatta con la necessaria gradualità per limitare i rischi che si apra una nuova falla».

Le squadre di Abbanoa sono ora al lavoro per completare la riparazione dell’ultimo guasto. Successivamente si procederà con il riavvio dell’acquedotto con la gradualità necessaria a limitare il rischio di nuove rotture. L’acqua attualmente distribuita nel 102 chilometri di rete idrica della città è esclusivamente quella delle riserve dei serbatoi. Sarà quindi necessario procedere con il loro ripristino con la chiusura notturna programmata per stanotte dalle 22 alle 6. Qualora fosse necessario anticipare l’interruzione, sarà cura di Abbanoa comunicarlo tempestivamente.

Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

(Unioneonline/A.D)

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